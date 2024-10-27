На железной дороге в Новосибирской области нашли девочку, которую искусала собака

В Новосибирской области машинист спас ребенка.

В пятницу, 25 октября 2024 года, в Новосибирской области машинист поезда обнаружил вдоль железной дороги девочку с серьезными рваными ранами. Выяснилось, что ребенка укусила бродячая собака.

Машинист сразу же сообщил о происшествии, и на место выехал бригадир Болотнинской дистанции пути. Он забрал девочку и во время пути следования поддерживал разговор, чтобы не дать ей потерять сознание, после чего вызвал скорую помощь к ближайшему переезду.

В результате девочку доставили в детскую больницу с серьезными травмами лица.

Напомним, что в Новосибирске летучая мышь укусила младенца