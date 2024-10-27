Народные приметы 27 октября: что запрещено делать в этот день

27 октября по народному календарю отмечается Параскева пятница, которую в народе также называют Параскева Грязнуха.

Считалось, что в этот день редко бывает сухо. По приметам, количество грязи на улице может указывать на приближение зимы: если грязи много, зима придет через четыре недели.

Приметы на 27 октября

1. Дождливая осень сулит дождливую весну.

2. Если вороны каркают — к оттепели.

3. Облачная погода со снегом — май будет дождливым.

4. Обилие рябины — к сырому лету.

5. Кучевые облака на рассвете — к перемене погоды.

6. Красные облака с юга предвещают сильный ветер.

7. Кот прячет нос — к морозам.

Что можно и нельзя делать

Женщинам рекомендуется в этот день отдыхать, поскольку Параскева покровительствует им. Запрещены стирка, мытье полов и тяжелый труд, иначе грядут хлопоты. Приветствуются добрые дела и милостыня нуждающимся. Девушки, ищущие суженого, могут проводить обряды и гадания.

Считается, что беременным женщинам не следует расчесывать волосы, а детей не рекомендуется мыть, чтобы избежать болезней. Запрещено много смеяться, петь веселые песни и начинать новые дела — они будут продвигаться с трудом.