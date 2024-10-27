Nissan Note сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

Девочку госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска, в городе женщина-водитель на «Ниссан Ноут» совершила наезд на девочку, которая переходила пешеходный переход.

Как сообщили в ведомстве, 26 октября около 21:25 в Кировском районе произошло ДТП. 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигалась по улице Комсомольская в сторону улицы Герцена. Около дома №12 она сбила 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента школьницу госпитализировали.

Напомним, что спасатели в Новосибирске вытащили двух человек из автомобиля, который чуть не загорелся.