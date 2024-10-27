Новосибирские школьницы станцевали на памятнике жертвам войны

В Новосибирске увидели, как школьницы станцевали на памятнике жертвам войны.

В соцсетях распространилось видео, на котором школьницы на территории одной из школ Кировского района Новосибирской области забрались на мемориал жертвам фашистских концлагерей и устроили там танцы.

Девушка, которая проходила мимо и успела заснять их действия, сделала девочкам замечание, однако, те никак на него не отреагировали.

В комментариях под постом данный поступок возмутил местных жителей.

Ранее Сиб.фм писал, что школьники из Новосибирска вырастили для зоопарка несколько тонн тыквы