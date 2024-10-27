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общество

Новосибирцам рассказали о том, кто и как популяризирует Хэллоуин

Фото: ru.freepik.com

Атрибутику праздника можно найти в магазинах города.

В Новосибирске активно обсуждается празднование Хэллоуина, несмотря на наличие противников этого события. Праздник постепенно проникает в жизнь города через магазины, бары и фестивали.

В торговых центрах уже можно увидеть разнообразные атрибуты Хэллоуина: от украшений в виде тыкв до летучих мышей и привидений. Эти товары не скрываются от покупателей, но и не выставляются на самые видные места. Кофейни также поддерживают тематику праздника, хотя само слово «Хэллоуин» в них не употребляется.

В одной из кофеен, отвечая на вопрос журналиста BFM-Новосибирск, отметили, что у них есть все необходимые атрибуты, но они предпочитают избегать открытого упоминания праздника, чтобы не привлекать внимание его противников.

В отличие от кофеен, бары и пабы более открыты к тематике Хэллоуина. В городе недавно прошел семейный фестиваль под названием «Сладость или гадость».

Маркетолог Наталья Скворцова подчеркнула, что популяризация Хэллоуина в России во многом зависит от ритейлеров и влияния массовой культуры, включая кино и мультфильмы. Она добавила, что пока нет запретов на этот праздник, он будет продолжать продаваться.

Напомним, что в Новосибирской области опубликовали топ необычных вакансий за октябрь.

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Нина Раневская
Журналист

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