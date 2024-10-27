Почему нельзя пить апельсиновый сок натощак — рассказал новосибирский диетолог

Стало известно, почему запрещено пить апельсиновый сок на голодный желудок.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области со ссылкой на диетолога Ирину Корнилову, в день необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Об этом пишет портал VN.ru.

По ее словам, благодаря ним можно предотвратить сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и другие патологии. Однако соками специалист советует не злоупотреблять.

«Свежевыжатые соки содержат большое количество легкоусвояемых углеводов, от которых быстро повышается уровень глюкозы в крови. Это может повлиять на формирование нарушений углеводного обмена, в том числе – формирование сахарного диабета», — отметила Ирина Корнилова.

Также она отметила, что в соках содержится большое количество активных веществ, которые могут влиять на функционирование желудочно-кишечного тракта.

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