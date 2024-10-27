Бойцы с потом и кровью, накауты и волшебный голос Пелагеи. Яркий моменты турнира лиги Hardcore Fighting Championship в Новосибирске

26 октября, в субботу, на площадке «Сибирь-Арена» прошел турнир лиги Hardcore Fighting Championship.

Вход для зрителей открылся в 18:00. К этому времени у «Сибирь-Арены» уже собралась огромная толпа, в основном состоящая из мужчин, которые пришли посмотреть на бои.

Перед началом на ринг вышел Хор Новосибирского эстрадного центра, исполнивший песню «Прекрасное далеко». Ведущим мероприятия стал Александр Загорский, который на протяжении всех боев представлял спортсменов и рассказывал об их биографии.

В первом бою сошлись 22-летний Виктор «Замах» Замашной из Новосибирска (спортсмен родился в Кемеровской области – прим. ред.) и 26-летний Вячеслав «Профессор» Лысенко из Москвы.

Когда зрители узнали, что Виктор из Новосибирска, они начали скандировать его имя на протяжении всех трех раундов, поддерживая своего земляка. Молодой боец одержал победу над Вячеславом единогласным решением судей.

В своей речи спортсмен пообещал родным, что обязательно вернется домой, в Кемеровскую область.

В следующем бою встретились два дагестанских спортсмена — Яхъя «Добряк» Нурмагомедов и Иса «Палач» Бегаев.

Спустя три раунда победу также единогласно одержал «Добряк».

«Спасибо “Палачу” за бой, у него очень крепкая челюсть», — сказал спортсмен.

Бои на некоторое время прекратились, и на ринг вышла известная певица из Новосибирска Пелагея, которая стала приглашенной звездой этого мероприятия.

«Спасибо Hardcore за возможность побывать на родной земле и зарядиться сибирской силой», — произнесла певица.

Она исполнила три песни, среди которых была знаменитая композиция «Конь» группы Любэ.

В следующем бою встретились 27-летний Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев и 36-летний Вячеслав Бабкин из Новосибирска.

После начала первого раунда, на 46-й секунде, «Алый Зверь» отправил новосибирского бойца в нокаут. Долгое время спортсмен не мог прийти в себя, и его пришлось выносить с площадки на носилках.

Следующий поединок также завершился очень быстро. Уже на 15-й секунде первого раунда Шодруз «Итальянец» Давлатов, сражаясь с Магомедом Амагаевым, получил травму плеча. После этого спортсмена также пришлось увести с площадки.

Зрители также стали свидетелями поединка между 24-летним Тимуром «Витязем» Слащининым из Самары и 33-летним Николаем Даниловым из Минска.

В третьем раунде «Витязь» потерпел поражение и был отправлен в нокаут.

После этого боя на ринге встретились 31-летний боец из Ростова-на-Дону Тигран «Бруклин» Матевосян и 27-летний спортсмен из Кыргызстана Абдурахман «Азиат» Абдурахманов.

В течение всего боя новосибирцы, собравшиеся на «Сибирь-Арене», периодически скандировали имена спортсменов. Поединок проходил все три раунда, и к концу схватки Тигран был весь в крови. В итоге, по единогласному решению судей, победу одержал «Бруклин».

Следующими на ринг вышли 29-летний Дауд «Стхански» Кельбиханов из Москвы и 27-летний Ислам «Джанго» Жангоразов из Нальчика. Последний из бойцов вышел на ринг с флагом России на плечах под живое исполнение песни артистом.

В первом раунде Дауд получил травму — сломал палец. Однако он не отказался от продолжения боя и вышел на ринг во втором раунде.

Под конец третьего раунда спортсмен пропустил сильный удар, который почти отправил его в нокаут. Удар был настолько мощным, что «Стхански» с трудом поднялся на ноги и шатался.

Победу одержал Ислам «Джанго» Жангоразов.

В завершение турнира состоялся самый важный бой, который привлек огромное внимание зрителей. Большинство из них собрались здесь именно ради этого поединка.

На ринг вышли два бойца: 29-летний Лендруш «Леко» Акопян из Москвы и 27-летний Мухамед «Киборг» Калмыков из Нальчика. Зрители в Новосибирске встали со своих мест, чтобы лучше видеть поединок.

В первом раунде, спустя всего несколько секунд после начала боя, «Киборга» отправили в нокдаун. Однако, несмотря на это, схватка продолжилась.

Тем временем на «Сибирь-Арене» новосибирцы активно поддерживали спортсменов, скандировали их псевдонимы, стараясь перекричать друг друга.

Во втором раунде в нокдаун был отправлен «Леко». Однако он поднялся и продолжил бой, несмотря на то, что к этому моменту был весь в крови.

Через короткое время было объявлено, что бой будет завершен на втором раунде. Спортсмен Лендруш больше не мог продолжать бой, и «Киборг» праздновал свою победу.

Ранее Сиб.фм публиковал фотоотчет с мероприятия.