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общество

Редкие почтовые марки продает житель Новосибирска за 3 млн руб

Фото: сайт объявлений

За три миллиона рублей новосибирец продает редкие почтовые марки.

Как сообщает портал Infopro.54, на популярном сайте объявлений опубликовали информацию о продаже коллекции почтовых марок еще со времен СССР за три миллиона рублей.

Автор объявления указал, что в его коллекции, которая досталась от отца, есть как отечественные, так и зарубежные марки различной тематики.

По словам продавца, на вырученные от продажи средства он хочет купить дом.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске продают кота породы Чаузи за 100 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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