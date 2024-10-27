Редкие почтовые марки продает житель Новосибирска за 3 млн руб

За три миллиона рублей новосибирец продает редкие почтовые марки.

Как сообщает портал Infopro.54, на популярном сайте объявлений опубликовали информацию о продаже коллекции почтовых марок еще со времен СССР за три миллиона рублей.

Автор объявления указал, что в его коллекции, которая досталась от отца, есть как отечественные, так и зарубежные марки различной тематики.

По словам продавца, на вырученные от продажи средства он хочет купить дом.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске продают кота породы Чаузи за 100 тысяч рублей