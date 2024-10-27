Стало известно, когда в ноябре-2024 выпадет первый снег

О первом снеге в Новосибирске сообщили синоптики.
По информации сайта “Яндекс.Погоды”, в Новосибирской области уже 6 и 7 ноября 2024 года ожидается первый снегопад в этом году.
Известно, что в эти дни также будет достаточно теплая погода — температура воздуха ожидается от -2 до -3 градусов. А ночью похолодает до -4 градусов.
Ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду.
Также синоптики сообщают, что в течение 10 дней будет идти снег с дождем.
Напомним, что со следующей недели в Новосибирскую область придет резкая смена погоды.