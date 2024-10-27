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вчера 23:00
проиcшествия

В Новосибирске на Станционной произошло смертельное ДТП

Фото: Инцидент Новосибирск

Трагедия произошла вечером.

Вечером 27 октября в Новосибирске на улице Станционная произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

«На улице Станционной, около остановки «Завод Медпрепаратов», сбили насмерть человека», — гласит пост в телеграм-канале.

На месте происшествия образовалась пробка, о чем свидетельствуют данные сервиса 2ГИС. Так, судя по картам, движение на улице Станционной затруднено в сторону Порт-Артурской.

Напомним, что Nissan Note сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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