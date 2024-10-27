В Новосибирске опубликован православный календарь на ноябрь-2024

В ноябре православные христиане отмечают сразу несколько значимых дат, связанных с памятью святых, чудотворных икон и событий из истории церкви.

Среди них – начало Рождественского поста, который завершает годовые циклы воздержания и молитвы. С 28 ноября по 6 января верующие будут готовиться к празднованию Рождества Христова, соблюдая пост и стремясь к духовному очищению. Об этом пишет МК в Новосибирске.

4 ноября – один из самых значимых праздников месяца, посвященный Казанской иконе Божией Матери, одной из главных святынь России. Ее почитание связано с освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году, что стало символом объединения и победы русского народа. В этот день в храмах проходят богослужения и молебны перед чудотворной иконой.

6 ноября православные вспоминают икону Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Этот образ особо почитается как исцеляющий от телесных и душевных болезней. В 1688 году икона прославилась чудом: после молитвы перед ней исцелилась Евфимия, сестра патриарха Иоакима, что еще больше укрепило веру в ее целительную силу.

8 ноября – день великомученика Димитрия Солунского, известного своими добрыми делами и защитой христианской веры. Он принял мученическую смерть за отказ преследовать христиан. Память о нем отмечается торжественными богослужениями и заупокойными молитвами.

Также в ноябре вспоминаются такие святые, как преподобный Нестор Летописец, создатель «Повести временных лет», и святитель Иоанн Златоуст, автор многих богословских трудов. 22 ноября церковь отмечает день святого Нектария Эгинского, который помогает тем, кто страдает от онкологических заболеваний.