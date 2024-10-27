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проиcшествия

В Новосибирске отец заперся с 4-летним сыном в квартире

Фото: МАСС

Он сам открыл дверь спасателям.

26 октября в Новосибирске произошел инцидент, в ходе которого отец удерживал своего 4-летнего сына в квартире на улице Зорге. По информации спасателей МАСС, вызов поступил около 20:00.

Прибывшие на место специалисты обнаружили, что дверь была заблокирована. Вскоре отец, заметив спасателей, открыл дверь, испугавшись их присутствия.

Ребенка отдали бабушке, а мужчину задержали сотрудники полиции.

Напомним, что спасатели в Новосибирске вытащили двух человек из автомобиля, который чуть не загорелся.

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Нина Раневская
Журналист

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