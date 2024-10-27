В Новосибирской области опубликовали топ необычных вакансий за октябрь

В список вошли набивщик подушек, конструктор одежды и иконописец.

В Новосибирске опубликован список самых необычных вакансий октября 2024 года, составленный аналитиками hh.ru.

Одной из интересных позиций является руководитель экопроекта в молодежном центре. Этот специалист будет отвечать за курирование инициатив, организацию мероприятий и участие в конкурсах на гранты. Работодатели ищут коммуникабельного и креативного кандидата, который разделяет экологические ценности. В качестве бонуса предлагаются занятия йогой, фитнесом и зумбой, а заработная плата составляет 16 тысяч рублей.

Еще одной необычной вакансией является альпинист-снегометатель, чьи обязанности включают уборку наледи. Заработная плата для этой позиции варьируется от 100 до 250 тысяч рублей, однако требуется высокая физическая выносливость и логические навыки, а также готовность переехать в Москву на зимний период.

В рейтинг также вошли такие оригинальные профессии, как иконописец, гарпунщик, блогер, конструктор одежды и набивщик подушек.

Напомним, что новосибирский эксперт Яков Дель рассказал о действиях квашеной капусты.