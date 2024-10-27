Жителям Новосибирска назвали главные запреты в день Параскевы Пятницы 27 октября

Стали известны запреты в день Параскевы Пятницы.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 27 октября, верующие вспоминают преподобную Параскеву Петку-Сербскую, которую в народе называют как Параскева Пятница или Грязнуха.

Рассказывается, что в этот день все хозяйки варили из пшеницы кашу с добавлением льняного масла, а всем незамужним нужно было молиться, чтобы найти своего спутника для жизни.

Также существовали и запреты в день Параскевы Пятницы. Так, например, запрещалось прясть, потому что это могло привести к потере зрения. Нельзя было стирать и купать своих детей.

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