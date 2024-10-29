Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели беременной девушки в ДТП с троллейбусом

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области представить доклад об установленных обстоятельствах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с троллейбусом, в результате которого погибла беременная девушка, переходившая с ребёнком дорогу на пешеходном переходе. Известно, что мальчику чудом удалось выжить.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщали, что возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По какой статье возбудит уголовное дело Следком, пока неизвестно.

Напомним, водитель-женщина троллейбуса, сбившая насмерть беременную девушку на улице Зорге, за три года получила более 20 штрафов за превышение скорости и за проезд на красный сигнал светофора.

Сиб.фм также писал, что погибшая девушка работала в детском саду. Подробности можно прочитать по ссылке.