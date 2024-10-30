Новосибирску спишут государственный долг более 146 млн руб

Столице Сибири могут списать государственный долг на сумму 146 миллионов рублей.

Правительство Российской Федерации приняло решение списать часть задолженности Новосибирской области по бюджетным кредитам — регион освобожден от возврата 146,5 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, размещенное на официальном сайте правительства.

Известно, что списанная сумма отражает налоговые поступления Новосибирской области в федеральный бюджет за 2023 год.

По состоянию на октябрь 2024 года, общий государственный долг региона составляет 68 миллиардов рублей, из которых 38,6 миллиардов — это бюджетные кредиты.

Напомним, что судьбу аквапарка Новосибирска обсудят в Москве