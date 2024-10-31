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общество
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Санаторий «Родник Алтая» представляет обновленный логотип

ООО Санаторий «Родник Алтая»

Лист папоротника — символ гармонии и долголетия

Белокуриха, Алтайский край — Санаторий «Родник Алтая» рад объявить о новом этапе в своём развитии и представить обновленный визуальный стиль, отражающий важные для санатория ценности. Новый символ — лист папоротника — выбран как отражение философии санатория, основанной на долголетии, силе и устойчивости. Папоротник — растение-долгожитель. Один из древнейших представителей флоры на Земле, доказавший свою силу и стойкость к изменениям среды.

Фото Санаторий «Родник Алтая» представляет обновленный логотип 2

«Мы выбрали символом лист папоротника, так как он олицетворяет долголетие и стойкость, отметила Анна Никитична, генеральный директор санатория „Родник Алтая“. — Этот образ идеально передает философию нашего санатория, где забота о здоровье основывается на гармонии с природой и достижениях современной медицины».

Вдохновляясь идеей долголетия и уникальными свойствами папоротника, мы создаем условия для восстановления ментального и физического здоровья наших гостей. Это помогает повышать качество жизни, увеличивать потенциал организма и продлевать молодость.

Фото Санаторий «Родник Алтая» представляет обновленный логотип 3

Модернизация инфраструктуры и создание условий для оздоровления

Обновление визуального облика напрямую связано с масштабными шагами по модернизации инфраструктуры. Санаторий завершил реновацию медицинского центра и ряда номеров, и к концу года запланировано открытие нового SPA-комплекса. Разрабатываются новые программы с углубленной диагностикой и современными методиками оздоровления, что позволит гостям санатория улучшать качество жизни, укреплять здоровье и продлевать молодость. В 2025 году посетителей ожидает оздоровление в обновленных локациях, прохождение лечения по новым программам и отдых с комфортом в модернизированных номерах.

Сайт и социальные сети санатория также обрели обновленный стиль, чтобы лучше отражать основные ценности и философию «Родника Алтая». При этом функционал и удобство навигации остались прежними.

Санаторий «Родник Алтая» приглашает гостей посетить живописный уголок Белокурихи, восстановить баланс тела и души и ощутить силу природы.

Санаторий «Родник Алтая»

Телефон: 8 (800) 100-27-64

Сайт: rodnik-altaya.com

Телеграм: https://t.me/+rLVvxQ3aeBwwZmVi

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/rodnikaltay

Реклама. ООО Санаторий «Родник Алтая» ИНН 2203010657 Erid:LjN8K127r

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Галина Дидан
Журналист

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