В Новосибирске состоится 21-й Фестиваль Израильского кино

7 ноября откроется 21-й Фестиваль Израильского кино. Показы израильских фильмов в рамках фестиваля пройдут в Новосибирске в кинотеатре Формула Кино ТРЦ «Аура»

Организаторы фестиваля – сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с Посольством Израиля в России подготовили программу из 4 картин, каждая из которых позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Фильмы расскажут о его религиозных и культурных особенностях, духовных поисках главных героев и непростых жизненных ситуациях на их пути.

Программа 21-го фестиваля Израильского кино 7—10 ноября 2024

7 ноября

БЕГУЩИЙ ПО ПЕСКУ

Режиссер Адар Шафран

2023. Израиль. 104 мин

Комедия

Чернокожего беженца Омара депортируют из Израиля, но в аэропорту принимают за новоприбывшего игрока национальной сборной по футболу. С этого момента судьба самозванца зависит от способности бегать и успеха всей команды.

8 ноября

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Режиссер Анат Мальц

2023. Израиль. 1ч 39 мин

Социальная комедия

Тамара и Адам — молодая семья в ожидании первенца. Пара планирует переезд из шумного и дорогого Тель-Авива в Хайфу, родной город Адама. У них есть только один день, чтобы посмотреть несколько квартир и принять решение в пользу совместного будущего либо раздельного существования.

9 ноября

ТРАССА 65

Режиссер Майя Дрейфус

2024. Израиль. 108 мин

Детектив

Талантливый следователь из Тель-Авива Дафна оказывается в небольшом городке Афула. В местной полиции она разбирается с мелкими преступлениями, спасаясь от жары и уклоняясь от навязчивых вопросов коллег. Мир Дафны переворачивается с исчезновением молодой вдовы Орли. Задавшись вопросом, почему девушку никто не ищет, Дафна сделает всё, чтобы раскрыть тайну.

10 ноября

СЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ (ШЕВА БРАХОТ)

Режиссер Айелет Менахеми

2023. Израиль. 110 мин

Комедия, мелодрама

В день свадьбы Мари происходит воссоединение большой израильской семьи. Все родственники с нетерпением ждут недели Шева Брахот, когда каждый будет принимать молодожёнов у себя дома на праздничный ужин. Следующие семь дней Мари проводит в окружении семьи, и за это короткое время каждый поучаствует в раскрытии семейной тайны, которую хранили много лет.

Возрастное ограничение 18+

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