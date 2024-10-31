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общество
На правах рекламы реклама

В Новосибирске состоится 21-й Фестиваль Израильского кино

Фото АО "Синема Парк"

7 ноября откроется 21-й Фестиваль Израильского кино. Показы израильских фильмов в рамках фестиваля пройдут в Новосибирске в кинотеатре Формула Кино ТРЦ «Аура»

Организаторы фестиваля – сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с Посольством Израиля в России подготовили программу из 4 картин, каждая из которых позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Фильмы расскажут о его религиозных и культурных особенностях, духовных поисках главных героев и непростых жизненных ситуациях на их пути.

Программа 21-го фестиваля Израильского кино 7—10 ноября 2024

7 ноября

БЕГУЩИЙ ПО ПЕСКУ

Режиссер Адар Шафран

2023. Израиль. 104 мин

Комедия

Чернокожего беженца Омара депортируют из Израиля, но в аэропорту принимают за новоприбывшего игрока национальной сборной по футболу. С этого момента судьба самозванца зависит от способности бегать и успеха всей команды.

Фото В Новосибирске состоится 21-й Фестиваль Израильского кино 2

8 ноября

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Режиссер Анат Мальц

2023. Израиль. 1ч 39 мин

Социальная комедия

Тамара и Адам — молодая семья в ожидании первенца. Пара планирует переезд из шумного и дорогого Тель-Авива в Хайфу, родной город Адама. У них есть только один день, чтобы посмотреть несколько квартир и принять решение в пользу совместного будущего либо раздельного существования.

Фото В Новосибирске состоится 21-й Фестиваль Израильского кино 3

9 ноября

ТРАССА 65

Режиссер Майя Дрейфус

2024. Израиль. 108 мин

Детектив

Талантливый следователь из Тель-Авива Дафна оказывается в небольшом городке Афула. В местной полиции она разбирается с мелкими преступлениями, спасаясь от жары и уклоняясь от навязчивых вопросов коллег. Мир Дафны переворачивается с исчезновением молодой вдовы Орли. Задавшись вопросом, почему девушку никто не ищет, Дафна сделает всё, чтобы раскрыть тайну.

Фото В Новосибирске состоится 21-й Фестиваль Израильского кино 4

10 ноября

СЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ (ШЕВА БРАХОТ)

Режиссер Айелет Менахеми

2023. Израиль. 110 мин

Комедия, мелодрама

В день свадьбы Мари происходит воссоединение большой израильской семьи. Все родственники с нетерпением ждут недели Шева Брахот, когда каждый будет принимать молодожёнов у себя дома на праздничный ужин. Следующие семь дней Мари проводит в окружении семьи, и за это короткое время каждый поучаствует в раскрытии семейной тайны, которую хранили много лет.

Возрастное ограничение 18+

Реклама АО «Синема Парк» ИНН: 7705353706 Erid:LjN8K23Z2

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Галина Дидан
Журналист

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