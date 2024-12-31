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общество

Боец из Новосибирской области вернулся домой из плена

Фото: pexels

Еще один новосибирец вернется домой из зоны СВО.

Как сообщает уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, в 2024 году еще один военнопленный вернется в регионе с зоны проведения специальной военной операции.

«Созвонилась с родными, поздравила с возвращением, с наступающими новогодними праздниками и поблагодарила за терпение», — рассказала Елена Зерняева.

Она также уточнила, что в результате обмена пленными с украинской стороной вернулись 150 российских военнослужащих.

Ранее Сиб.фм писал о том, что более 1,6 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в новосибирском санатории

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Валерия Митрохина
Журналист

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