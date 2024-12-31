Как лучше одеться в Новый год — рассказала стилист из Новосибирска

Стилист из Новосибирска дала советы по выбору новогоднего наряда.

Стилист Екатерина Левина из Новосибирска поделилась рекомендациями по выбору наряда на Новый год, акцентируя внимание и на моде, и на комфорте. Об этом сообщает Atas.info.

По словам эксперта, подготовка к праздникам включает не только покупку подарков и составление меню, но и создание образа, который отражает личность. Важно выбирать не только трендовые, но и удобные вещи, соответствующие формату мероприятия.

Основной критерий при выборе наряда — место проведения праздника. Для торжеств в ресторане или на светских событиях подойдут: блестящие ткани (пайетки, стразы, металлик); вечерние платья и юбки в пол добавят элегантности; перья и полупрозрачные ткани придадут образу загадочности.

Кроме того, обувь играет ключевую роль в создании завершенного образа, поэтому лучше выбирать элегантные туфли или босоножки.