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общество

Ледовую переправу на водохранилище открыли в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе открыли первую ледовую переправу на водохранилище.

В Новосибирской области открыта первая ледовая переправа через водохранилище «Ордынское — Нижнекаменка». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Уточняется, что переправа будет функционировать с 09:00 до 18:00, что позволит местным жителям избежать 100-километрового объезда. Ледовая дорога рассчитана на автомобили массой до пяти тонн, при этом толщина льда составляет от 30 до 50 сантиметров.

Длина переправы — 4,3 километра, на ней будут дежурить спасатели в целях безопасности.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске ожидается мaгнитнaя буря

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Валерия Митрохина
Журналист

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