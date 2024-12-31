В ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске ожидается мaгнитнaя буря

Магнитная буря ожидается в Новосибирской области в ночь на 1 января 2025 года.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в Новосибирской области 31 декабря 2024 начнутся геомагнитные возмущения и продлятся до утра 1 января 2025 года. Причиной станет мощная солнечная вспышка, произошедшая 29 декабря в 14:08.

Прогнозируемая сила магнитной бури оценивается на уровне G2-G3 по 5-балльной шкале. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Специалисты отмечают, что пик активности ожидается между 16:00 и 19:00 часов.

Напомним, что опубликованы народные приметы на Данилов день