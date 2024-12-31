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общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Новым годом

Фото: Сиб.фм

Видеообращение в честь наступающего Нового года записал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Сегодня, 31 декабря 2024 года, в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и записал видеообращение, в котором подвел итоги уходящего года, отметив, что 2024 год стал периодом плодотворной работы и динамичного развития города.

Также градоначальник пожелал новосибирцам здоровья, счастья и благополучие в 2025 году.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью с мэром Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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