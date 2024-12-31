На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП

Пострадало пять машин.

Как сообщает телеграм-канал ACT-54, 30 декабря на Октябрьском мосту в Новосибирске произошла массовая авария с участием Hyundai Creta и Toyota Chaser.

Очевидцы сообщают, что рядом на аварийках стояли еще несколько автомобилей. Как видно на кадрах, автомобили получили серьезные повреждения в результате столкновения. Капоты обеих машин сильно деформированы, а у кроссовера его нет вовсе.

Некоторые считают, что водитель Hyundai был нетрезв, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Согласно данным спасателей МАСС, в результате ДТП были повреждены пять автомобилей. В одной из машин оказался зажат 44-летний мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из салона. Спасатели смогли помочь ему и передали в руки медиков.

«В результате ДТП 44-летний водитель кроссовера с травмами доставлен в лечебное учреждение», – пишет пресс-служба ГАИ Новосибирска.

Напомним, что въезд в Новосибирск был заблокирован из-за ДТП на Гусинобродском тракте