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вчера 22:00
общество

Новосибирские ученые начали разводить гадюку Никольского

Фото: freepik.com

Единственный в России серпентарий, расположенный в Новосибирске, начал уникальный эксперимент по разведению гадюки Никольского в неволе.

Этот вид змей отличается особым составом яда, который, по мнению ученых, может быть использован в медицине, в том числе в лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор Сибирского серпентария Алексей Гладких, пишет ТАСС.

Яд гадюки Никольского представляет научный интерес, поскольку содержит фермент фосфолипазу А2, обладающий противоопухолевой активностью. Исследования в этой области проводятся также в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете им. академика Павлова.

Процесс разведения змей уже начался и требует создания условий, имитирующих зимовку. В последние годы серпентарий модернизировал свою производственную базу, создав площадку для змеепитомника и производства наружных средств на основе змеиных ядов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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