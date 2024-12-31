Новосибирцы заплатили 140 млн рублей за поездки по Оби

На Михайловской набережной могут построить речной вокзал.

За время навигации по реке Обь было перевезено около 270 тысяч человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Антон Бочаров, исполнительный директор компании «Речфлот».

Компания планирует построить современный речной вокзал на Михайловской набережной. Это место подходит для реализации проекта, так как здесь уже есть необходимая причальная стенка, а также находятся станция метро и железнодорожная станция «Речной вокзал».

Проект был представлен городским властям, сейчас рассматривается возможность привлечения инвестиций. По планам, его стоимость может составить около 300 миллионов рублей.

Напомним, что ледовую переправу на водохранилище открыли в Новосибирской области