Под Новосибирском семья поздравила жителей деревни с Новым годом

Cемья Красновых каждый год создают новогоднее настроение себе и местным жителям.

Татьяна и Иван Красновы из деревни Витинск Северного района Новосибирской области поздравили детей местных жителей с наступающим Новым годом.

Иван Краснов в костюме Деда Мороза проехался по улицам деревни на украшенном грузовике.

Каждый год семья Красновых украшает свой дом гирляндами и создает праздничную атмосферу на улице. В этом году они решили дополнительно поздравить соседей лично, посещая дома и даря подарки детям.