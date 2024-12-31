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вчера 19:00
общество

Под Новосибирском семья поздравила жителей деревни с Новым годом

Фото: АиФ-Новосибирск

Cемья Красновых каждый год создают новогоднее настроение себе и местным жителям.

Татьяна и Иван Красновы из деревни Витинск Северного района Новосибирской области поздравили детей местных жителей с наступающим Новым годом.

Иван Краснов в костюме Деда Мороза проехался по улицам деревни на украшенном грузовике.

Каждый год семья Красновых украшает свой дом гирляндами и создает праздничную атмосферу на улице. В этом году они решили дополнительно поздравить соседей лично, посещая дома и даря подарки детям.

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Игорь Кириченко
Журналист

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