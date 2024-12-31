С 1 января школьники и студенты поедут со скидкой 50% в новой билетной системе

Карты школьника и студента заработают в новой билетной системе СберТройка 1 января 2025 года. Напоминаем, что текущие транспортные карты менять не нужно и они продолжат приниматься для оплаты проезда в транспорте, также сохраняется и скидка 50% на поездку.

С 1 января школьники и студенты могут пополнять транспортные карты через инфраструктуру нового оператора. Это можно сделать любым удобным способом: через банкоматы (с помощью карты) Сбера, в отделениях Сбербанка в Новосибирской области, где можно обратиться к сотруднику офиса для пополнения наличными. Для онлайн-пополнения доступны приложения СберБанк Онлайн, «Моя Тройка» и личный кабинет пассажира.

Как получить карту школьника?

С 1 января 2025 года карты школьника можно будет приобрести во всех кассах Новосибирского метрополитена.

Сколько стоит проезд по карте школьника?

Все тарифы сохраняются: в новой системе также предусмотрена скидка 50% на каждую поездку от установленной стоимости при оплате по карте школьника. Оплата допускается только за одного пассажира.

Как получить новую карту студента?

Карту студента можно получить, обратившись в деканат вашего университета или подав заявление на сайте lkp.sbertroika.ru.

Сколько стоит проезд по карте cтудента?

Все тарифы сохраняются: в новой системе предусмотрена скидка 50% на каждую поездку от установленной стоимости при оплате по карте школьника. Оплата принимается только за одного пассажира.

Абонемент «Безлимитный» сохраняется при условии оплаты фиксированной суммы в размере 1060 рублей. Пополнение на следующий календарный месяц осуществляется с 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца по 15 (пятнадцатое) число (включительно) следующего месяца, например, пополнить карты на январь можно с 25 декабря 2024 года до 15 января 2025 года включительно.

Обратите внимание, что при переходе на новую билетную систему изменится счет, связанный с картой. Баланс на картах школьников и студентов не будет перенесен. В случае, если вам не удалось использовать баланс в 2024 году, вы можете подать заявление на возврат средств в МУП «Пассажиртрансснаб» по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 161, начиная с 9 января 2024 года. Возврат денежных средств будет осуществлен предыдущим оператором.