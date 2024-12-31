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общество

Стaл извeстен график работы центров «Тройки» на прaздники

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске объявили график работы центров «Тройки» в праздничные дни.

В Новосибирске центры обслуживания карты «Тройка» будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2025 года. Консультации по вопросам работы новой транспортной системы можно будет получить в период с 10:00 до 14:00. Об этом сообщил портал VN.ru со ссылкой на компанию.

Представители оператора также будут принимать горожан в пункте МУП «Пассажиртрансснаб» по адресу Красный проспект, 161. График работы: с 10:00 до 15:00.

Уточняется, что всем пассажирам помогут разобраться с новой системой, транспортными и льготными картами, а также провести их замену.

Ранее Сиб.фм писал о том, что опубликован график работы ТРЦ Новосибирска в новогодние праздники

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Валерия Митрохина
Журналист

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