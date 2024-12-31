В Новосибирске произошел пожар в многоэтажном доме на Богаткова

Во вторник, 31 декабря, в Новосибирске в доме на улице Бориса Богаткова, 194/8 произошел пожар.

По информации в телеграм-канале АСТ-54 Black, возгорание произошло на 6 этаже. На месте работают сотрудники МЧС, на территории установлена пожарная машина с лестницей.

Несколько пожарных поднялись к месту возгорания с помощью лестницы. Информация о пострадавших не поступала. Некоторые жильцы покинули здание самостоятельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тело пенсионерки обнаружили в квартире в Ленинском районе Новосибирска.