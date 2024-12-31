В Новосибирской области собираются запустить новые инвестпроекты стоимостью 8,8 млрд рублей

В 2025 году в Новосибирской области планируется запуск шести новых инвестпроектов общей стоимостью 8,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные регионального Минэкономразвития.

Также продолжат реализацию пять ранее начатых проектов с общим объемом вложенных средств 85,2 млрд рублей. Самым крупным является проект по развитию угольного разреза «Богатырь», на который инвестор намерен вложить 70 млрд рублей. В строительство предприятия по изготовлению холодильников и производственного комплекса по переработке масличных культур планируется вложить по 2,5 млрд рублей. Проект по созданию холодильного завода реализует ООО «Миарит», а переработку масличных культур — ООО «Маслов».

Компания «Метелица» планирует вложить 4 млрд рублей в реконструкцию элеваторного комплекса в Купино, а ООО «ПФО Западная Сибирь» — 6,2 млрд рублей в строительство универсального склада товаров в логопарке «ПФО Север».

В 2023 году в регионе завершены три проекта с объемом инвестиций 22,19 млрд рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области в 2023 году может составить 410,8 млрд рублей.