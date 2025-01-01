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общество

Девушка из Новосибирской области вспоминает подарок от Путина, подаренный ей 10 лет назад

Фото: Pexels.com

Бывший губернатор Новосибирской области вручил подарок школьнице от имени президента.

В 2015 году экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий передал новогодний подарок от имени президента России Владимира Путина школьнице Марии Котовой из города Болотное. Об этом сообщает издание VN.ru.

Мария, ученица пятого класса, написала письмо с пожеланиями президенту, за что была приглашена на встречу с главой региона. По данным пресс-службы правительства области, девочка училась на «отлично», становилась победителем олимпиад, а также занималась пением и танцами.

В настоящее время Мария учится в Томском государственном педагогическом университете, осваивая профессию учителя истории и обществознания. Она рассказала, что подаренный велосипед до сих пор используется для летних прогулок, а поздравительная открытка от президента сохранена на память.

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Игорь Кириченко
Журналист

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