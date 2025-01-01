Минздрав Новосибирской области рассказал о работе врачей на новогодние каникулы

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало график работы медицинских учреждений на новогодние и рождественские каникулы 2025 года.

С 1 по 8 января поликлиники региона будут работать по расписанию выходных — с 9:00 до 15:00. В случае необходимости неотложной медицинской помощи можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи. Записаться на приём или вызвать врача можно с 8:00 до 14:00 через госуслуги, единую регистратуру 122 или чат-боты «Моё здоровье НСО» в Телеграме и ВКонтакте.

Кроме того, круглосуточно будут работать травмпункты Новосибирска. Их адреса: ул. Зорге, 47/1, ул. Серебренниковская, 43, ул. Героев Революции, 5, ул. А. Невского, 9, пр. Дзержинского, 44, ул. Мухачева, 5/4 и 2-й пер. Пархоменко, 7.