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проиcшествия

Мужчина пострадал в новогоднем пожаре в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В новогоднюю ночь в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар, который обернулся госпитализацией мужчины в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался 1 января в 00:34 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Дуси Ковальчук. Уже через шесть минут на место прибыли пожарные. Из квартиры шел густой дым, спасатели эвакуировали мужчину и оказали ему первую помощь до приезда скорой. С диагнозом «отравление продуктами горения» его доставили в больницу.

Возгорание ликвидировали за 18 минут. Огонь повредил отделку и мебель на площади 5 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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