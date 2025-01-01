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общество

Резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года

Фото: Сиб.фм

1 января в Новосибирске ожидается резкое похолодание. Вечером температура в городе опустится до -20 градусов, предупредили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По данным метеорологов, в первый день нового года осадков не предсказывается. Днём температура будет держаться в пределах -8...-10 градусов, с юго-западным ветром 3-8 метров в секунду. На дорогах сохраняется риск образования гололедицы. В области температура опустится до -18...-20 градусов.

Ночью 2 января в Новосибирске температура будет колебаться между -9 и -11 градусами, а к утру немного потеплеет до -4...-6 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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