Резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года

1 января в Новосибирске ожидается резкое похолодание. Вечером температура в городе опустится до -20 градусов, предупредили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По данным метеорологов, в первый день нового года осадков не предсказывается. Днём температура будет держаться в пределах -8...-10 градусов, с юго-западным ветром 3-8 метров в секунду. На дорогах сохраняется риск образования гололедицы. В области температура опустится до -18...-20 градусов.

Ночью 2 января в Новосибирске температура будет колебаться между -9 и -11 градусами, а к утру немного потеплеет до -4...-6 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.