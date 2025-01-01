В Новосибирске 1 января 2025 года заметили японских «снегирей»

В новогодние праздники в Новосибирске орнитологи зафиксировали появление японских урагусов.

Эти птицы, обитающие в Японии, Корее и на Дальнем Востоке, предпочитают селиться в поймах рек и кустарниках. Об этом пишет VN.ru.

Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что урагусы питаются семенами крапивы и полыни, а их длинные хвосты являются характерной чертой.

Людмила Буднева, преподаватель Новосибирского государственного университета и автор канала «Птичка на проводе», отметила, что урагусы относятся к роду чечевиц и являются кочующими птицами. Их часто называют длиннохвостыми снегирями.