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вчера 23:00
общество

В Новосибирске 1 января 2025 года заметили японских «снегирей»

Фото: телеграм-канал «Птичка на проводе»

В новогодние праздники в Новосибирске орнитологи зафиксировали появление японских урагусов.

Эти птицы, обитающие в Японии, Корее и на Дальнем Востоке, предпочитают селиться в поймах рек и кустарниках. Об этом пишет VN.ru.

Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что урагусы питаются семенами крапивы и полыни, а их длинные хвосты являются характерной чертой.

Людмила Буднева, преподаватель Новосибирского государственного университета и автор канала «Птичка на проводе», отметила, что урагусы относятся к роду чечевиц и являются кочующими птицами. Их часто называют длиннохвостыми снегирями.

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Игорь Кириченко
Журналист

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