79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 14:57
пробки
1/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 14:57
пробки
1/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 09:45
общество

В Новосибирске на кладбище появились круги из свечей

Фото: Сиб.фм

Очевидцы сняли всё на видео.

В Новосибирске на местном кладбище очевидцы обнаружили загадочные круги из свечей, которые, по их словам, были здесь уже давно. Один из местных жителей снял это на камеру.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, можно увидеть, что на дороге до кладбища и возле деревьев на снегу расставлены зажжённые свечи, образующие круг.

В комментариях к публикации новосибирцы предположили, что это могут быть свечи для предновогодних гаданий или какие-то неизвестные ритуалы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в