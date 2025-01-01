В Новосибирске на кладбище появились круги из свечей

Очевидцы сняли всё на видео.

В Новосибирске на местном кладбище очевидцы обнаружили загадочные круги из свечей, которые, по их словам, были здесь уже давно. Один из местных жителей снял это на камеру.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, можно увидеть, что на дороге до кладбища и возле деревьев на снегу расставлены зажжённые свечи, образующие круг.

В комментариях к публикации новосибирцы предположили, что это могут быть свечи для предновогодних гаданий или какие-то неизвестные ритуалы.