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общество

В Новосибирске стартовал капитальный ремонт моста через реку Тула на улице Петухова

Фото: Сиб.фм

Мост построили в 1962 году.

31 декабря начались работы по капитальному ремонту моста через реку Тула на улице Петухова.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщает, что подрядчиком на ремонтные работы выступает ООО «ПСК МостВекторГрупп». Контракт с этой организацией был заключен МКУ «Гормост» 28 декабря 2024 года.

Решение о проведении ремонтных работ было принято после обследования объекта, проведенного специалистами. Они пришли к выводу, что состояние моста ухудшилось и требует немедленного вмешательства.

Мост, построенный в 1962 году, никогда ранее не подвергался капитальному ремонту. Основные проблемы, с которыми он сталкивается — узкая проезжая часть и постоянно прогрессирующие дефекты конструкций.

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Нина Раневская
Журналист

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