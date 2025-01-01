В Новосибирске стартовал капитальный ремонт моста через реку Тула на улице Петухова

Мост построили в 1962 году.

31 декабря начались работы по капитальному ремонту моста через реку Тула на улице Петухова.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщает, что подрядчиком на ремонтные работы выступает ООО «ПСК МостВекторГрупп». Контракт с этой организацией был заключен МКУ «Гормост» 28 декабря 2024 года.

Решение о проведении ремонтных работ было принято после обследования объекта, проведенного специалистами. Они пришли к выводу, что состояние моста ухудшилось и требует немедленного вмешательства.

Мост, построенный в 1962 году, никогда ранее не подвергался капитальному ремонту. Основные проблемы, с которыми он сталкивается — узкая проезжая часть и постоянно прогрессирующие дефекты конструкций.