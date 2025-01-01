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общество

В Новосибирской области назвали самые редкие имена новорожденных 2024 года

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области за первые девять месяцев 2024 года родились 18 689 детей.

Об этом сообщает редакция Atas.info. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди редких имен, зарегистрированных в этом году, для девочек встречаются Раййонахон, Хуршида, Зара, Августиния и Хадичахон. Для мальчиков — Влас, Линар, Кай, Кристал и Даромир.

Специалисты связывают снижение рождаемости с социально-экономическими факторами и стремлением родителей обеспечить детям стабильное будущее.

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Игорь Кириченко
Журналист

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