В Новосибирской области назвали самые редкие имена новорожденных 2024 года

В Новосибирской области за первые девять месяцев 2024 года родились 18 689 детей.

Об этом сообщает редакция Atas.info. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди редких имен, зарегистрированных в этом году, для девочек встречаются Раййонахон, Хуршида, Зара, Августиния и Хадичахон. Для мальчиков — Влас, Линар, Кай, Кристал и Даромир.

Специалисты связывают снижение рождаемости с социально-экономическими факторами и стремлением родителей обеспечить детям стабильное будущее.