Жителей новосибирской деревни поздравил Дед Мороз на грузовике

Он специально украсил свой грузовик.

Татьяна и Иван Красновы из деревни Витинск Северного района Новосибирской области устроили для детей своих земляков настоящий новогодний праздник. Иван, надев костюм Деда Мороза, проехал по улицам деревни на украшенном грузовике, вызывая бурю восторга у маленьких жителей.

Как выяснилось, каждый год семья Красновых создает атмосферу праздника не только для себя, но и для окружающих. Они украшают свой дом гирляндами, создавая на улице настоящую сказку, сообщает Горсайт.

В этом году они решили не ограничиваться праздничной иллюминацией и поздравить своих соседей лично. Иван Краснов, надев костюм Деда Мороза, отправился в путь на украшенном грузовике. Они заходили в дома своих соседей и дарили подарки их детям.