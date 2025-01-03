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вчера 23:00
проиcшествия

В Дзержинском районе Новосибирска произошла смертельная авария

Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирска

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска, по предварительной информации, 3 января около 19:15 в Дзержинском районе водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по ул. Кошурникова со стороны ул. Бориса Богаткова.

У дома 27 на улице Кошурникова на регулируемом перекрестке при повороте направо на Адриена Лежена он совершил наезд на стоящий БМВ Х5, который стоял на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия водитель «Тойоты» скончался в карете медицинской скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирской области на дороге произошла авария из-за лошади.

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Нина Раневская
Журналист

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