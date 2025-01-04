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Авто

Новосибирцы более 5 миллионов раз нарушили ПДД в 2024 году

Фото: Сиб.фм

С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирской области зарегистрировали более 5,6 миллионов административных правонарушений в области дорожного движения. Об этом Сиб.фм сообщили в ГАИ.

Наибольшее количество нарушений связано с превышением установленной скорости движения, нарушением правил использования ремней безопасности и несоблюдением требований дорожных знаков и разметки. Также частыми правонарушениями стали проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам или машинам с включенными спецсигналами.

Кроме того, фиксируются случаи нарушений обязательного страхования транспортных средств, а также неправомерного расположения машин на проезжей части, неправильного встречного разъезда или обгона.

По информации Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области, на данный момент более 95% наложенных административных штрафов уже уплачены. Лишь 0,2% материалов были прекращены по результатам обжалования.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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