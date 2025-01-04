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афиша общество

Певец Данко рассказал о своем новорожденном сыне на концерте в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Денис Шмаков

Выступая на новогодней дискотеке 90-х в Новосибирске, певец Данко поделился радостной новостью — в сентябре 2024 года у него родился сын.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, со сцены артист заявил: «У меня наследник родился, ура!».

В ходе выступления Данко исполнил песню «Мой малыш растет не по годам», добавив, что посвящает ее своему сыну. Артист также упомянул, что сейчас живет в Крыму, в Ялте, и поблагодарил зрителей за теплый прием, хотя и пошутил: «Спасибо, Новосиб, за ваши жидкие аплодисменты».

Фото Певец Данко рассказал о своем новорожденном сыне на концерте в Новосибирске 2

Его выступление завершилось исполнением легендарной песни «Беспечный ангел», которая вызвала бурные овации зала. Напомним, Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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