79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 19:35
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 19:35
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 17:30
общество

Ирина Ортман из группы «Тутси» призналась, что была шокирована Новосибирском

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

Речь идет о неожиданно теплой погоде. Певица готовилась к трескучим морозам и сибирской вьюге.

Группа «Тутси» выступила 4 января в «Локомотив-Арене» в новогоднем концерте под хиты 90-х. В эксклюзивном интервью для Сиб.фм Ирина Ортман призналась, что впервые на несколько лет попробовала рыбу и с большим интересом следила за «Новой Фабрикой Звезд».

Часто выбываете с гастролями в Новосибирске?

Не так часто, как хотелось бы. Были давно... Я очень хорошо помню, что это был новогодний корпоратив. И тогда был очень трескучий мороз. И, честно, мы просто в шоке от того, что у нас сегодня плюс один. Да, да, да. Наш водитель сказал, что за всю его жизнь — это впервые.

На вашем выступлении на несколько минут отключили электричество... Бывали у вас экстренные случаи на концертах в других городах?

Один раз в Анапе выключили свет на концерте «Фабрики звезд-3», и нам пришлось полчаса развлекать людей, петь русские народные песни. Но, слава Богу, зал был поменьше. Это была открытая площадка, поэтому легко справились.

Фото Ирина Ортман из группы «Тутси» призналась, что была шокирована Новосибирском 2

Концерт проходит в «Локомотив-Арене». А какие у вас отношения со спортом?

Не занималась профессиональным спортом никогда, но спорт всегда в моей жизни присутствовал с раннего детства. Ну, как с раннего, с 12 лет я там уже ходила на силовые тренировки, занималась с тяжелоатлетами, тягала железо. Сейчас я исключила силовые тренировки, в основном осталась динамическая ходьба по 10 км.

Правда, что вы уже несколько лет вегетарианка?

Все верно. Но вот сегодня попробовала рыбу. Сделала исключение.

Смотрели «Новую Фабрику Звезд» на ТНТ?

Я смотрела, так как у меня там был мальчик с Украинского края, Никита Уфинцев, его сейчас псевдоним «Айлун». Мы с ним подружились, общаемся. Просто неплохой парень.

Фото Ирина Ортман из группы «Тутси» призналась, что была шокирована Новосибирском 3

У вас сейчас продюсер Виктор Дробыш, все верно?

Да, все верно. Мы с ним работаем уже больше 20 лет. В прошлом году нашему коллективу 20 лет исполнилось. Страшно представить сколько времени прошло и сколько людей на нашей музыке выросло. А мы себя и сами ощущаем на возраст «чуть-чуть за двадцать».

Как загадать желание так, чтобы оно сбылось?

Вообще говорят, что если ты о чем-то мечтаешь, то это уже у тебя есть. Просто нужно приложить какие-то усилия, чтобы от этого получить. Очень хочется, чтобы люди верили в то, что всё сбывается, и волшебство в нашей жизни присутствует. Нужно просто верить этому всем сердцем. Ну и, конечно, не лениться, что-то делать для того, чтобы эти мечты существовали.

Ранее Сиб.фм опубликовал большой фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в