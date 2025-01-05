Ирина Ортман из группы «Тутси» призналась, что была шокирована Новосибирском

Речь идет о неожиданно теплой погоде. Певица готовилась к трескучим морозам и сибирской вьюге.

Группа «Тутси» выступила 4 января в «Локомотив-Арене» в новогоднем концерте под хиты 90-х. В эксклюзивном интервью для Сиб.фм Ирина Ортман призналась, что впервые на несколько лет попробовала рыбу и с большим интересом следила за «Новой Фабрикой Звезд».

Часто выбываете с гастролями в Новосибирске?

Не так часто, как хотелось бы. Были давно... Я очень хорошо помню, что это был новогодний корпоратив. И тогда был очень трескучий мороз. И, честно, мы просто в шоке от того, что у нас сегодня плюс один. Да, да, да. Наш водитель сказал, что за всю его жизнь — это впервые.

На вашем выступлении на несколько минут отключили электричество... Бывали у вас экстренные случаи на концертах в других городах?

Один раз в Анапе выключили свет на концерте «Фабрики звезд-3», и нам пришлось полчаса развлекать людей, петь русские народные песни. Но, слава Богу, зал был поменьше. Это была открытая площадка, поэтому легко справились.

Концерт проходит в «Локомотив-Арене». А какие у вас отношения со спортом?

Не занималась профессиональным спортом никогда, но спорт всегда в моей жизни присутствовал с раннего детства. Ну, как с раннего, с 12 лет я там уже ходила на силовые тренировки, занималась с тяжелоатлетами, тягала железо. Сейчас я исключила силовые тренировки, в основном осталась динамическая ходьба по 10 км.

Правда, что вы уже несколько лет вегетарианка?

Все верно. Но вот сегодня попробовала рыбу. Сделала исключение.

Смотрели «Новую Фабрику Звезд» на ТНТ?

Я смотрела, так как у меня там был мальчик с Украинского края, Никита Уфинцев, его сейчас псевдоним «Айлун». Мы с ним подружились, общаемся. Просто неплохой парень.

У вас сейчас продюсер Виктор Дробыш, все верно?

Да, все верно. Мы с ним работаем уже больше 20 лет. В прошлом году нашему коллективу 20 лет исполнилось. Страшно представить сколько времени прошло и сколько людей на нашей музыке выросло. А мы себя и сами ощущаем на возраст «чуть-чуть за двадцать».

Как загадать желание так, чтобы оно сбылось?

Вообще говорят, что если ты о чем-то мечтаешь, то это уже у тебя есть. Просто нужно приложить какие-то усилия, чтобы от этого получить. Очень хочется, чтобы люди верили в то, что всё сбывается, и волшебство в нашей жизни присутствует. Нужно просто верить этому всем сердцем. Ну и, конечно, не лениться, что-то делать для того, чтобы эти мечты существовали.

Ранее Сиб.фм опубликовал большой фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске.