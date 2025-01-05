Ситуация с детскими ОРВИ не вызывает сильного беспокойства у медиков Новосибирска

Ситуация с детским ОРВИ стабильна.

В разгар новогодних каникул уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и другими детскими инфекциями в Новосибирской области находится под контролем. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина во время визита в Детскую городскую клиническую больницу №3 (ДГКБ №3).

В ходе осмотра медучреждения было отмечено, что стационар работает в обычном режиме, предоставляя полный спектр специализированной помощи. В настоящее время в ДГКБ №3 имеется достаточный резерв мест как в профильных отделениях, так и в реанимации.

По словам Татьяны Анохиной, в ДГКБ №3 госпитализируют детей не только из Новосибирска, но и из районов области с различными инфекционными заболеваниями. Медицинский персонал, основываясь на текущем потоке пациентов, характеризует ситуацию как спокойную. Ожидается, что стабильная тенденция сохранится до конца новогодних праздников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.