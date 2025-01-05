Солистка группы «Краски» призналась, что Новосибирск ее покорил

Марина Иванова также поделилась рецептом, как правильно загадывать желание на Новый год.

Солистка группы «Краски» Марина Иванова в эксклюзивном интервью Сиб.фм призналась, что Новосибирск всегда встречает тепло, а также ответила на несколько других вопросов. Напомним, что выступление состоялось 4 января в «Локомотив-Арене» в рамках новогоднего концерта под хиты 90-х.

Группа «Краски» была создана 1 января 2001 года. Неожиданная дата для создания группы.

Видимо продюсер проснулся после Нового года, решил: «А почему бы нет?». И сделал.

В Новосибирске вы не первый раз?

Нет, мы очень часто в Новосибирске. Я скажу больше, мы в том году в Новосибирске были пять раз. Мы просто рекордсмены!

Впечатления от города?

Город-миллионник. Он очень развитый, красивый, здесь всегда тепло принимают, очень много людей на площадках. Это всегда солдауты. Уже когда летим в Новосибирск, знаем, что здесь будет солдауты.

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось. В чем секрет?

Нужно очень верить в то, что желание сбудется. А лучше представить, что оно уже сбылось. Что ты находишься в этом моменте, уже сбывшегося желания. Главное помнить, что когда вот у тебя опускаются руки, значит, ты рядом с успехом. Поэтому не опускайте их никогда.

Ранее Сиб.фм опубликовал большой фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске.