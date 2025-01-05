В Новосибирске в 2024 году преступники получили взяток на 232 млн руб

Почти на 300 миллионов рублей получили взяток преступники в Новосибирске.

Как сообщает информационный портал РБК Новосибирск со ссылкой на начальника по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексея Тивякова, в прошлом году новосибирские преступники получили взяток на сумму более 232 миллионов рублей.

Уточняется, что средняя сумма одной взятки составила около 50 тысяч рублей, что осталось на уровне прошлого года. При этом число мелких взяток увеличилось втрое — с 7 до 21.

Ранее Сиб.фм писал, что с начала 2025 года в Новосибирске пресекли 57 нарушений общественного порядка