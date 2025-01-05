Водитель каршеринга на высокой скорости влетел в ворота Сибирского кадетского корпуса в Новосибирске

Виновник сбежал с места ДТП.

Водитель каршерингового седана Volkswagen Polo на высокой скорости влетел в ворота Сибирского кадетского корпуса на Красногорской, сломал их и сбежал с места ДТП

«Сейчас за ворота получит и за машину. Я таких людей не понимаю. Чем они думают когда совершают такие действия?», — задаются вопросом пользователи сети.

«Вероятней всего он был пьян», — отмечают другие.

«Полиция разберется во всем», — добавляют третьи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.