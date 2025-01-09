Мэр Новосибирска рассказал об открытии новой 57-й школы в Дзержинском районе

Педагоги и ученики школы № 57 празднуют новоселье. С третьей четверти образовательное учреждение начало работать в новом здании. Новосёлов поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Сегодня мы открываем новую 57-ю школу. Это долгожданное событие для Дзержинского района. Наши партнеры, строители, полностью выполнили свои обязательства. Школа была сдана на месяц раньше срока, и это позволило начать учебный процесс в январе, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Школа построена по уникальному проекту, второй такой в нашем городе нет. Здесь есть все условия для того, чтобы развиваться, овладевать знаниями, заниматься спортом и творчеством. Оборудованы классы робототехники, кабинеты для изучения беспилотных летательных аппаратов, современный радиоузел, переговорная комната. Отмечу, что старая школа была рассчитана на 450 мест, сейчас это современное, просторное здание на 825 человек, с возможностью расширения. Уверен, что ребятам здесь будет комфортно, и школа станет их вторым домом».

Школа № 57 – одна из старейших в Дзержинском районе. Она была построена в 1939 году. Почти шесть лет назад – в 2018 году – учебный процесс здесь был остановлен, здание признано аварийным. В 2022 году было принято решение о сносе школы и строительстве на её месте нового здания. К его возведению приступили в декабре 2022 года, а 2 декабря 2024 года было получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил за большую работу строителей – компанию «СМРСтрой»: «Мы знаем, что в городе строить непросто – стеснённые условия, много коммуникаций, сложные земельные участки, тем более, что стояла задача не просто на месте старого, аварийного здания возвести новое, а построить современное, большее по вместительности. Это получилось, и большое спасибо строителям за то, что свои обещания выполнили. Спасибо учителям, ученикам и родителям за терпение, за то, что эти годы вам пришлось, может быть, с меньшим комфортом учиться. Тем не менее, это никак не повлияло на ваши результаты в учёбе. Теперь, со вводом этого здания, у нас появится возможность планировать реконструкцию ещё одного школьного объекта в этом районе».

Новое четырехэтажное здание построено по индивидуальному проекту, в котором учтены как особенности территории, так и требования к современному образовательному учреждению. Как отметила директор МАОУ «СОШ №57» Татьяна Стёпина, помимо учебных классов в школе предусмотрено большое количество помещений для организации внеурочной деятельности.

«С вводом нового здания школа получила возможность развивать новые направления дополнительного образования, творческой, внеурочной деятельности. Большое внимание уделяем физической культуре и спорту: в новой школе два спортзала, уличные тренажеры, тренажерный зал, зал для занятий хореографией, площадки для мини-футбола. Оборудован зал для занятий гимнастикой и для реализации проекта «Самбо в школу».В числе направлений, которые продолжат развитие в новых условиях, – школьный театр и студия мультипликации. Оснащенная самым современным оборудованием студия звукозаписи и телевидения – это стимул к развитию школьной тележурналистики».

По словам Татьяны Стёпиной, в школе работают педагоги первой и высшей квалификационных категорий, причем 30 % коллектива – это выпускники 57-й школы. За те годы, что школа ждала новое здание, никто из учителей не покинул коллектив – сохранился весь педагогический состав. Кроме того, многие педагоги прошли курсы повышения квалификации, чтобы вести новые направления внеурочной деятельности.