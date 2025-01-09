Пожар в частном доме и масочный режим: главные новости Новосибирской области за 9 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за четверг, 9 января.

В начале 2025 года в Китае зафиксировали всплеск заболеваемости метапневмовирусом. Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал Сиб.фм, что этот вирус не нов, но сезонный рост его активности требует разумного подхода к защите здоровья.

Сегодня, 9 января, вечером произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме на улице Кузбасская в Октябрьском районе Новосибирска. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через 6 минут. Горела кровля дома, была угроза распространения огня на соседние дома.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Новосибирской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидентов на дорогах в новогодние праздники погибло девять человек и один ребенок.

Автоэксперт Илья Франк сообщил о введении новых штрафов за нарушения ПДД, которые начали действовать с 1 января 2025 года. Размеры некоторых штрафов выросли в полтора раза, а скидка за своевременную оплату сократится вдвое – с 50% до 25%.